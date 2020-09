Als Grund für die beschleunigte Entscheidung zu einer Verschiebung nannte Bach die jüngsten Entwicklungen der Corona-Krise auf mehreren Kontinenten. So gebe es "alarmierende Zahlen" in Südamerika und Ozeanien, auch die Lage in Afrika gebe Anlass zur Besorgnis. "In viereinhalb Monaten hätten in Japan sichere Bedingungen angeboten werden können. Aber es gab eine große Welle in der Welt", erklärte Bach.