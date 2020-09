zdfsport.de: Das Internationale Olympische Komitee hat lange am geplanten Datum 24. Juli für die Eröffnung der Spiele in Tokio festgehalten, inzwischen wird offenbar doch über eine Verlegung nachgedacht, innerhalb von vier Wochen soll die Entscheidung fallen. Für die Athleten bedeutet das: So lange Olympia nicht abgesagt ist, müssen sie irgendwie versuchen, ihre Form zu wahren.