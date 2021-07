Die erste Chance ergibt sich im Einzel am Samstag. Die zweite, die wohl größere und für Hartung vielleicht noch wichtigere dann am Mittwoch mit der Mannschaft. Ob die erhoffte Medaille herausspringt, ist nach der langen Corona-Pause offen. Eine Überraschung wäre ein Sprung aufs Podest aber nicht, schließlich gewann Hartung bereits zweimal EM-Gold im Einzel, wurde Welt- und Europameister mit dem Team. In Tokio hofft Hartung auf die Krönung seiner sportlichen Karriere. Ebenfalls am Start im Einzel sind Matyas Szabo und Benedikt Peter Wagner.