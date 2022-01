Unerträgliche Bedingungen in den Quarantänehotels? Da habe es Nachbesserungen gegeben, erklärte Schimmelpfennig. Kakerlaken, wie sie dem Rodler Tobias Arlt bei seiner Quarantäne während eines Aufenthalts in Peking zu einem Testwettkampf begegnet sind, sollte es in den nun auserkorenen Drei- und Vier-Sterne-Hotels nicht mehr geben. "Man hat uns von IOC-Seite zugesagt, dass man sich die Zimmer angesehen hätte, darauf vertrauen wir erstmal", sagte Schimmelpfennig - und wurde nun schon ein wenig vorsichtiger: "Was wirklich los ist, wissen wir ab Samstag, dann ist die erste Delegation in Peking, zu der gehöre ich auch, dann wissen wir mehr."