Auch die Skateboarder feiern in Tokio ihre Premiere auf der Olympia-Bühne. Bei Männern und Frauen wird jeweils in zwei Disziplinen gefahren: Park und Street. Das Park-Skaten wird in einer Art "Swimmingpool" mit zusätzlichen Hindernissen absolviert und besteht aus einer Vielzahl an spektakulären Flugelementen. Die Disziplin Street ist hingegen mehr an Alltagssituationen im Skaten angelehnt. Zwei Deutsche konnten sich für das Park-Fahren qualifizieren: Die 14-jährige Lilly Stoephasius und Tyler Edtmayer (20).