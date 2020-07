Die Spiele 2016 in Brasilien sind den deutschen Olympia-Fans sicherlich noch gut in Erinnerung: Etwa das Gold für Fabian Hambüchen am Reck in seinem letzten olympischen Anlauf. Und als Laura Ludwig und Kira Walkenhorst den Strand an der Copacabana im Finale gegen Brasilien zum Beben brachten war Sport-Deutschland im Beachvolleyballfieber.