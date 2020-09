Die nordkoreanische Leichtathletin Sin Kim Dan, 26, war schon vor ihrer Ankunft in Tokio auf Olympiasieg geeicht. Die Leichtathletin führte die Bestenlisten über 400 und 800 Meter klar an, daher galt die Schlosserin als Goldgarant bei den Olympischen Spielen 1964. Zugleich wollte sie ihren in Südkorea lebenden Vater treffen. Eine Mauer trennte die beiden Länder seit dem Koreakrieg.