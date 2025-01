Olympia: Endet bald der Ausschluss Russlands im Wintersport?

Schon der Gedanke an die Rückkehr eines russischen Teams löst bei vielen Sportlerinnen und Sportlern großes Unbehagen aus. Solange der Angriffskrieg in der Ukraine weitergeht, ist es in den meisten Sportarten ausgeschlossen, dass Athletinnen oder Athleten aus Russland und Belarus unter eigener Flagge wieder an Wettbewerben teilnehmen. Die Weltverbände haben die nationalen Verbände suspendiert.