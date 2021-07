Der Fackellauf hatte im März begonnen und sollte Begeisterung für die Olympischen Spiele wecken, wurde aufgrund der Corona-Pandemie jedoch an vielen Orten, einschließlich Tokio, von öffentlichen Straßen verbannt. Die kleine Zeremonie am Freitagmorgen in einem südöstlichen Vorort der Hauptstadt fand unter Ausschluss von Zuschauern statt, nur einige Journalisten und Amtsträger waren zugelassen.