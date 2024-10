Durch Bridgestones Schlussstrich unter sein bislang zehnjähriges Olympia-Sponsoring wächst zunächst das Loch in der IOC-Kasse vor Beginn des Zyklus bis zu den nächsten Sommerspielen 2028 in Los Angeles weiter an. Branchenberichten zufolge zahlte der Reifenproduzent im zurückliegenden Vier-Jahres-Zeitraum zwischen 200 und 250 Millionen Dollar. Toyota soll japanischen Medienberichten zufolge insgesamt 835 Millionen Dollar in die 2015 vereinbarte Kooperation mit dem IOC investiert haben.