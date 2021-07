2016 hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zum ersten Mal öffentlich darüber abstimmen lassen, wer in Rio die deutsche Fahne trägt. Damals fiel die Wahl auf Timo Boll. Auch für Tokio haben jetzt die Fans die Wahl, welcher Athlet und welche Athletin Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier in Tokio anführen wird. Bis zum 18. Juli 2021 können Nutzerinnen und Nutzer bei einer Online-Wahl abstimmen. Am 22. Juli wird dann bekanntgegeben, wer das deutsche Fahnenträger-Duo bei der Eröffnungsfeier in Tokio ist.