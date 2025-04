Formel 1: McLaren-Pilot Piastri gewinnt in Bahrain

Zweiter Sieg in dieser Saison: Oscar Piastri.

Oscar Piastri hat den Großen Preis von Bahrain gewonnen und seinen zweiten Sieg in dieser Formel-1 -Saison gefeiert. Der McLaren-Pilot setzte sich vor George Russell (Großbritannien/Mercedes) und seinem Teamkollegen Lando Norris durch.

Vizeweltmeister Norris behauptete damit seine Führung in der WM knapp, Piastri verbesserte sich auf den zweiten Platz.

Verstappen hadert mit Bremsen seines Autos

Für Titelverteidiger Verstappen hatte es schon der Qualifikation wegen Bremsproblemen nur zu Rang sieben gereicht. Eine Woche nach seiner meisterhaften Fahrt zum Sieg in Japan zeigte sich Verstappen einmal mehr höchst unzufrieden mit seinem Dienstwagen. Auch auf der Einführungsrunde vor dem Rennstart machte er seinem Unmut am Boxenfunk noch einmal Luft.

Norris mogelt beim Start

Prompt fiel der Vierfach-Champion am Start noch einen Platz zurück und musste sich fortan im vorderen Mittelfeld abmühen. Dagegen rauschte Norris auf den ersten Metern an drei Konkurrenten vorbei und war nach wenigen Kurven schon Dritter.

Doch das ging nicht ganz mit rechten Dingen zu. Norris hatte in der Startaufstellung etwas zu weit vorn geparkt, wie auch der neben ihm stehende Verstappen per Funk meldete. Die Rennkommissare ermittelten und verhängten fünf Sekunden Zeitstrafe wegen eines Fehlstarts.

Ferrari sammelt Führungskilometer

An der Spitze kontrollierte Piastri das Geschehen. Norris brummte beim ersten Reifenwechsel seine Zeitstrafe ab und machte sich erneut auf die Jagd nach dem Podiumsplatz.

Auch Piastri und Verfolger Russell kamen planmäßig zum Besuch an der Garage. So führten nun Leclerc und Ferrari-Kollege Lewis Hamilton für eine Weile das Feld an, weil sie mit den etwas härteren und damit haltbareren Reifen gestartet waren.