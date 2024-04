Para-Schwimm-EM: Gina Böttcher landet Gold-Hattrick

Einen kompletter Medaillensatz haben die deutschen Athleten am fünften Wettkampftag der Para Schwimm-EM auf Madeira einegefahren. Herausragend dabei Gina Böttcher. Sie machte nach ihren Siegen über 150 Meter Lagen am Dienstag und 50 Meter Rücken am Mittwoch mit Platz eins über 50 Meter Freistil (43,29 Sekunden/ Klaase S4) am Donnerstag den Gold-Hattrick perfekt.