Para-Schwimm-EM: Zweites Gold für Verena Schott

Noch erfolgreicher war aus deutscher Sicht nur Gina Böttcher. Die 23-Jährige holte in drei aufeinanderfolgenden Finals drei Goldmedaillen . Ein weiterer Podestplatz kam am letzten Wettkampftag für Böttcher nicht mehr dazu, im Finale über 100 m Freistil (S5) reichte es am Samstag zu Rang vier.