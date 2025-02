Para-Ski-WM: Weltverband FIS wegen Absagen in Kritik

Justus Wolf hatte das Debakel bei der Para-Alpin-Ski-Weltmeisterschaft schon vorhergesagt. "Die Schneesicherheit ist ein großes Problem. Für einen Slalom bekommt man schon irgendwie genügend Schnee her, aber bei der WM sind auch die Speed-Disziplinen im Programm. Und das Ziel der flachen Abfahrt liegt in Maribor auf 250 Metern Höhe", hatte der Bundestrainer des deutschen Teams im Dezember erklärt.

Para-Ski-WM ohne Speeddisziplinen

Nun ist der Supergau eingetreten beim Saisonhöhepunkt, der eigentlich an diesem Mittwoch mit der Abfahrt beginnen sollte. Weil der Schnee auf dem Zielhang in Slowenien größtenteils weggeschmolzen ist, wurden sämtliche Speed-Disziplinen für die Alpin-Stars mit Behinderung abgesagt - neben der Abfahrt auch Super-G und alpine Kombination.

Vorwurf an FIS: Schneemangel war absehbar

Der Chefcoach ist wie viele andere Nationen stinksauer auf die Verantwortlichen der FIS. "Was soll der Käse? Mir passt die Attitüde überhaupt nicht. Da fehlt die Empathie gegenüber den Athleten und Nationen und teilweise auch das Knowhow", so Wolf. Das WM-Desaster von Maribor hätte nach seiner Meinung mit Unterstützung durch die FIS Para Alpin vermieden werden können:

FIS droht Kritikern

Doch der will sich nicht mehr den Mund verbieten lassen. Es hat sich über die Jahre zu viel Ärger angestaut in der Para-Alpin-Szene, nicht nur bei ihm. Wolf erinnert sich zum Beispiel an eine WM-Bewerbung mit Garmisch für 2019, die wegen eines Ortes in der Schweiz abgeschmettert wurde. Ein Jahr später sagte der Ausrichter aus finanziellen Gründen die Titelkämpfe ab.