Para-Schwimmerin Elena Semechin: Eine besonders starke Frau

Vorher aber will sie noch eine Weile Spitzensportlerin bleiben. Sie hat sogar schon ein klares Ziel vor Augen: "Ich will nach der Schwangerschaft zurück in den Sport. Ich will in Los Angeles (bei den paralympischen Spielen 2028 , Anm. d. Red.) starten. Ich habe noch diese Lust und dieses Feuer."