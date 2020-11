Die Niederlage im WM-Finale 2010 gegen die USA wurmt Holger Glinicki daher noch heute. "Das war sehr bitter", erinnert er sich. Die Deutschen lagen lange in Führung, und unterlagen am Ende dann doch ganz knapp. Um so schöner hat er den Sieg bei der EM 2015 in Erinnerung. Final-Gegner Holland war den Deutschen die ganze Saison lang überlegen gewesen – und verlor dann im entscheidenden Spiel.