Para-Sportler des Jahrzehnts gesucht

Para-Schwimmer Heinrich Popow war 2013 Zweiter bei den Para-Wahlen.

Quelle: ap

Inzwischen sucht Popow nach den potenziellen Helden von morgen und kann ganz gelassen verfolgen, was die ungewöhnliche Wahl des Jahres 2020 bringt: Nach einer Saison, in der es so gut wie keine Sporthöhepunkte gab, will der Deutsche Behindertensportverband (DBS) nicht auch noch den seit 2004 üblichen Jahresabschluss komplett ausfallen lassen.



Und so werden vom 26. Oktober bis zum 1. November die Para-Sportler des Jahrzehnts gewählt - statt der Para-Sportler des Jahres. Nominiert sind alle Athletinnen, Athleten und Teams, die zwischen 2010 und 2019 ausgezeichnet wurden.