Para-WM bei Ski und Biathlon: Schleppende Inklusion

6. – 9. Februar: Para-Biathlon-WM in Pokljuka/Slowenien

6. – 11. Februar – Para-Alpin-WM in Maribor/Slowenien

13. – 16. Februar: Para-Skilanglauf-WM in Toblach/Italien

4./5. März: Entscheidungen Para-Skilanglauf-Sprint Frauen und Männer im Rahmen der Nordischen Ski-WM in Trondheim/Norwegen