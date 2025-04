Paralympics-Berichterstattung: ZDF bekommt Sonderpreis

Bei der Verleihung der "German Paralympic Media Awards 2025" sind ZDF und ARD für ihre Paralympics-Berichterstattung mit dem Sonderpreis ausgezeichnet worden. Die Jury vergab den Preis für "hervorragende" Übertragungen von den Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris und für das langjährige Engagement der ZDF-Sportredaktion in der Berichterstattung über den Behindertensport.

Von den Paralympics 2024 in Paris hatten ARD und ZDF im täglichen Wechsel berichtet - mit 60 Sendestunden im linearen Programm und mit 200 Stunden in den Livestreams. Insgesamt 28,95 Millionen Menschen waren im vergangenen Sommer mit den Paralympics-Übertragungen von ARD und ZDF in Kontakt. Das sind 37 Prozent aller potenziell erreichbaren Menschen.