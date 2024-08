Paralympics 2024: Müller und Schulz tragen deutsche Fahne

Für Allroundtalent Müller sind es die fünften Paralympischen Spiele . Nach Silber und Gold im Rollstuhlbasketball holte sie zuletzt auch Silber und Gold im Kanu. Schulz ist zum vierten Mal bei Sommerspielen dabei, nach seiner Premiere in London als Schwimmer holte er sich sowohl in Rio als auch in Tokio souverän den Titel im Triathlon.