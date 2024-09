+++ Paralympics 2024 +++:Schmidberger holt Tischtennis-Silber

Der deutsche Top-Favorit Taliso Engel (Foto) hat in Paris seinen eigenen Weltrekord verbessert. Die 100 m Brust der Klasse SB13 legte der Weltmeister schon im Vorlauf in 1:01,84 Minuten zurück und unterbot seine Bestmarke vom 22. April dieses Jahres, die er bei der EM in Funchal aufgestellt hatte (1:02,22). Am Dienstag war der 22-Jährige noch im Vorlauf über 200 m Lagen wegen einer falschen Wende von Rücken zu Brust disqualifiziert worden.

Gold-Anwärterin Elena Semechin schwamm über die 100 m Brust in 1:13,19 Minuten einen paralympischen Rekord. Sie gewann die Qualifikation damit deutlich.

Johanna Döhler (1:30,47) verpasste den Einzug in das Medaillenrennen hingegen klar. Auch Philip Hebmüller erreichte über die 100 m Brust (SB13) mit der insgesamt zehntschnellsten Zeit (1:11,15) nicht das Finale. Maurice Wetekam wurde in in 2:21,71 Minuten in seinem Vorlauf Zweiter über 200 m Lagen der Klasse SM9 und zog mit der insgesamt viertschnellsten Zeit in den finalen Lauf (18:30 Uhr) ein.