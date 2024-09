Paralympics - Rehm: Springen so weit wie ein Olympiasieger

Plötzlich stand er da mit der Fackel in der Hand, ganz in weiß inmitten der Place de la Concorde. Seinen ersten großen Moment der Spiele von Paris hatte Markus Rehm bereits bei der Eröffnungsfeier , als er die paralympische Flamme tragen durfte. Diesen magischen Lauf in Richtung des Schlossparks Jardin des Tuileries im Herzen von Paris wird der Star des Para-Team D nie vergessen - und er soll ihn auf seiner großen Mission am Mittwochabend beflügeln.