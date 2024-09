Am Donnerstag werden über 100 Meter Brust der Seebehindertenklasse 13 also alle Augen auf Taliso Engel gerichtet sein. Der 22 Jahre alte Schwimmer, der in Nürnberg lebt und trainiert und für Leverkusen startet, hält über seine Paradestrecke alle großen Titel und in 1:02,22 Minuten den Weltrekord.