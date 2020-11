Von mehr als 10.000 Stimmen wählten online 39,08 Prozent Anna Schaffelhuber. Auf Platz zwei folgt Andrea Eskau (20,18 Prozent), die in Winter und Sommer im Para Ski nordisch und Radsport erfolgreich ist. Dritte ist Para-Ski-Nordisch-Legende Verena Bentele (14,92 Prozent), die jüngst in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde. Der Wahlsieger bei den Männern wird am Donnerstag, das Team des Jahrzehnts am Samstag bekanntgegeben.