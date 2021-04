Oft endet so eine Zuordnung mit einem olympischen Zyklus. Was ja sinnvoll ist. Damit, dass Paralympische Spiele verschoben werden könnten, konnte ja bislang niemand rechnen. Und auch nicht damit, dass der Wettkampfkalender und damit die Möglichkeiten zu Klassifizierungen in den Monaten vor den Paralympics durch eine Pandemie arg eingeschränkt werden könnten.