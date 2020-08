Obwohl jetzt noch nicht sicher ist, ob die Spiele im nächsten Jahr stattfinden können, geht Streng die Vorbereitung mit aller Ernsthaftigkeit an: "Ich will mich so vorbereiten, als wären die Spiele für mich sicher", sagt er und bekräftigt: "Ich glaube, so ein Mindset ist als Sportler auch extrem wichtig." Man müsse sich so fokussiert und konzentriert vorbereiten, als würden die Paralympics tatsächlich stattfinden und nicht noch einmal verschoben werden.