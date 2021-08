Zu den Goldkandidatinnen gehört auch Irmgard Bensusan, die 2016 in Rio dreimal Silber und bei der Para-WM Gold gewann. Kürzlich machte die von allen "Tante Irmie" genannte Sprinterin ihre Depressionen nach ihrem Unfall 2009 öffentlich. Ebenfalls um Gold stößt Rio-Sieger Niko Kappel, wegen seines Sitzes im Gemeinderat von Welzheim und seinem Mandat als Athletensprecher auch "Außenminister des DBS" genannt. Auch Sprintstar Johannes Floors zählt zu den deutschen Medaillenfavoriten. In Tokio will er zum Sieg über die 400 Meter sprinten.