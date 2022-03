Die russischen und belarussischen Sportler dürfen nicht an den Paralympics teilnehmen. Das IPC vollzog gut 20 Stunden nach der erst am Mittwoch verkündeten Zulassung als neutrale Athleten eine Kehrtwende und schloss die Teams komplett aus. Die Rolle rückwärts erfolgte allerdings nicht freiwillig, zuvor hatten einige andere Nationen mit einem Boykott der Spiele gedroht. Die Ukraine geht trotz der prekären Situation in der Heimat mit 20 Sportlerinnen und Sportlern an den Start, das Team wurde mit Polizeieskorte vom Flughafen in die Dörfer gebracht.