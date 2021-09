Geplant sei das nicht gewesen, erklärte Müller am Samstag im aktuellen sportstudio. "Das hat sich einfach so ergeben." Das Kanufahren sollte für sie nur eine Freizeitbeschäftigung sein. Doch dann wurde Müller erst Weltmeisterin, schließlich Paralympicszweite 2016 und nun in Tokio also Paralympicssiegerin. Und das, obwohl vor zwei Jahren Sohn Liam zur Welt kam. Er gibt ihrer Geschichte eine zusätzliche Prise Emotionen, denn Müller stillt ihn noch. Sie musste hart gegen allerlei bürokratische Hürden kämpfen, damit er in Japan dabei sein konnte. Sein Kuss für die noch im Boot sitzende Mama direkt nach dem Sieg ist eines der besonders eindrücklichen Bilder von den Paralympics.