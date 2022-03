Kazmaier ist mit 15 Jahren die jüngste Athletin im Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Und sie hat noch Chancen auf weitere Medaillen. Die nächste am Mittwoch im Langlauf-Sprint. Ein Erfolg wäre auch ein Geburtstagsgeschenk für Baumann, der an diesem Tag 21 Jahre alt wird. Am Freitag tritt das Duo im Biathlon an und am Samstag im Langlauf über zehn Kilometer.