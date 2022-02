Rothfuss fehlt seit der Geburt die linke Hand und sie tritt in der stehenden Klasse an. Und da hat sich das Leistungsniveau – wie in vielen anderen Klassen und Disziplinen des Parasports auch – in den 16 Jahren seit ihrem paralympischen Debüt enorm entwickelt. Lange hat Rothfuss sich einfach mitentwickelt, doch so langsam stößt die inzwischen 32-Jährige an ihre Grenzen.