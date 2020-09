Planungssicherheit ist ein rares Gut in diesen Tagen, auch für die Para-Ruderin. Der extra ausgearbeitete Trainingsplan bis Tokio ist vorerst hinfällig. Überhaupt ist unklar, ob es noch Wettkämpfe in diesem Jahr geben werde. Ein Trainingslager, sowie die zwei Weltcups in Italien wurden abgesagt, aktuell versucht sie sich zuhause in Hamburg fit zu halten: "Ich habe zum Glück ein Ergometer hier und fahre mit meinem Handbike draußen rum. Aber trotzdem will ich natürlich wieder nach draußen aufs Wasser und hoffe, dass sich die Situation bald wieder bessert. Aber eigentlich ist dar gar nicht mehr aufzuholen.“