Im März 2020 waren die deutschen Sitzvolleyballer gerade in Oklahoma in den USA angekommen, um dort beim ursprünglich geplanten Qualifikationsturnier das Ticket für Tokio zu sichern. Doch das musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das war ärgerlich, denn man war gut vorbereitet, hatte Trainingslager in aller Welt absolviert.