Das gilt auch für die Frage, was man sagen darf. "Das sind mündige Menschen. Jeder darf bei uns sagen, was er will und seine freie Meinung äußern", sagte Beucher: "Aber zur Fürsorgepflicht gehört auch, dass wir allen raten müssen, das in China nicht zu tun." Es werden eben in vielerlei Hinsicht komplizierte Spiele.