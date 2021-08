Der Neurologe Sir Ludwig Guttmann baute 1943 eine Spezialklinik für Verletzungen der Wirbelsäule auf, um Sport auch für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Vorläufer der Paralympics wurden die "Stroke Mandeville Games" in England. 1948 wurden sie parallel zu den Olympischen Spielen in London durchgeführt. Vorerst traten nur im Bogenschießen 16 englische Rollstuhlfahrer:innen an. Erst fünf Jahre später wurde das Sportfest international.