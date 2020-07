"80.000 Zuschauer bei der Eröffnungsfeier sind aus jetziger Sicht undenkbar", sagt Quade. In Tokio sind die Infektionszahlen aktuell noch sehr hoch. Und stark von Corona betroffene Länder wie Brasilien oder die USA schicken traditionell große Mannschaften mit einer Reihe von Fans im Schlepptau. Gruselige Aussichten für die Organisatoren. Also Geister-Spiele in Tokio? "Ich sehe noch große Aufgaben auf den internationalen Sport zukommen", so Quade.