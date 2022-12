Floors: Unser Sport hat sich dahingehend entwickelt, dass wir eine wirklich hohe Professionalität an den Tag legen müssen. Wenn man sich mal etwas mehr Ruhe gönnen darf, nimmt man sich nicht mehr eine so drastische Pause wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Wir haben alle fleißig weiter trainiert. Wir sind alle motiviert, auf den vergangenen Leistungen aufzubauen. Die nächsten Jahre mit der WM 2023 in Paris, der verschobenen WM im Frühjahr 2024 in Japan und den Paralympics im Sommer 2024 in Paris können nochmal vielversprechend sein.