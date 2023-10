Eskau: Bis jetzt hat es noch nicht optimal funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Athletinnen und Athleten das auf Dauer so durchziehen können. Der Parasport wird immer professioneller, man muss alles investieren, um überhaupt in einer Sportart ganz vorn dabei zu sein. Das Ziel kann ja nicht sein, in zwei Sportarten auf Platz fünf zu kommen. Da will man doch lieber in einer Sportart gewinnen, das ist doch logisch.