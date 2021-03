Mareike Miller ist Paralympics-Siegerin 2012. Seit 2010 gehört die 30-Jährige Athletensprecherin des DBS der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft an. Im Alltag kann sie gehen. Sie kam zu ihrer Sportart, weil sie sich bis zu ihrem 17. Geburtstag so oft und so schwer an den Knien verletzt hatte, dass an Basketballspielen nicht mehr zu denken war.