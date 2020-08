Der 1996 in Tübingen geborene Kehrer wechselte im Alter von 15 Jahren vom VfB Stuttgart zu Schalke 04. In der Knappenschmiede der Schalker wurde er 2015 unter Nachwuchstrainer Norbert Elgert, der schon Stars wie Leroy Sané oder Mesut Özil an die Profis herangeführt hat, deutscher A-Junioren-Meister. In der darauffolgenden Saison debütierte Kehrer im Alter von 19 Jahren für Schalke gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Es sollten 44 weitere Spiele folgen, ehe er 2018 für die stolze Summe von 37 Millionen den Sprung ins Starensemble von Paris Saint-Germain wagte. Kurz darauf folgte auch das Debüt im DFB-Dress.