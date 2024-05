Talente statt Stars: Wie PSG den Teamgeist entdeckt

PSG auf einer Zwischenstation

PSG mit über einer Milliarde Euro Transferdefizit

Jetzt besinnt sich der Klub auf seine Stärken in der Nachwuchsarbeit. In den vergangenen Jahren hat die PSG-Akademie zahlreiche Rohdiamanten aus dem riesigen Talentpool im Großraum Paris geschliffen.

"Im Endeffekt hat sich Paris über all die Jahre von diesen ab der U15-Spielern dann bedient und die Spieler dann in die Akademie gebracht", sagt Florian Blüchel, der als Scout für den FC Bayern München und Arsenal London gearbeitet hat. Letzten Endes habe es PSG später in der U19 aber nicht geschafft, die Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen.