Fußball-Bundesliga : Bayer Leverkusen hält Patrik Schick

Bayer Leverkusen hat mit der Vertragsverlängerung von Topstürmer Patrik Schick ein starkes Signal an die Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga gesendet. Der mit Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebrachte Tscheche verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027. In der abgelaufenen Saison hatte Schick mit 24 Toren in 27 Bundesliga-Partien auf sich aufmerksam gemacht.