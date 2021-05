Wiencek hatte sich die Verletzung bei einem unglücklichen Zusammenprall mit PSG-Spielmacher Luc Steins zugezogen. Der Nationalspieler fehlt dem THW damit definitiv im Rückspiel am kommenden Mittwoch in Paris und wohl auch beim Finalturnier um den DHB-Pokal am 3./4. Juni in Hamburg. Ob Wiencek im Meisterschaftsendspurt und bei den Olympischen Spielen in Tokio mitwirken kann, ist zumindest fraglich.