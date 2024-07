Paulina Käte Krumbiegel

Paulina Käte Krumbiegel, geboren am 27. Oktober 2000 ist eine deutsche Fußballspielerin. Seit Dezember 2019 spielt Krumbiegel im Erstligateam der Hoffenheimer Frauen in der Frauen-Bundesliga . Aufgrund eines Kreuzbandrisses, den sie sich im August 2021 während des Trainings zuzog, konnte sie in der Saison 2021/22 nicht mehr eingesetzt werden. Am 7. Mai 2024 wurde auf der Website des italienischen Erstligisten Juventus Turin offiziell bekannt gegeben, dass sie zur Saison 2024/25 für Juventus Turin spielen wird.