Ebenso wenig wie die Bestätigung eines rund 30-minütigen Videotelefonats mit Peng durch das Internationale Olympische Komitee (IOC). Man sei zwar "erleichtert, dass Peng Shuai am Leben ist, aber die Bestätigung eines Gesprächs mit dem Tennisstar durch das IOC gewährleistet weder ihre Sicherheit noch ihr Wohlergehen", hatte Global Athlete am Montag erklärt und warf dem IOC vor, sich "mitschuldig an der böswilligen Propaganda" des kommenden Olympia-Gastgebers zu machen.