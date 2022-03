Die DFB-Auswahl führt die Gruppe H auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland mit 18 Punkten aus sechs Spielen souverän vor Portugal (13) und Serbien (12) an. "Unser primäres Ziel sind die sechs Punkte. Wir wollen den nächsten großen Schritt in Richtung WM machen", sagte Voss-Tecklenburg. Im Sommer steht mit der EURO in England (6. bis 31. Juli) das nächste große Highlight an.