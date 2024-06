Fußball-EM: Portugal besiegt Tschechien in Nachspielzeit

Cristiano Ronaldo drückte Matchwinner Francisco Conceicao ganz fest an sich, dann genossen die Portugiesen den Jubel ihrer Fans nach einem ganz harten Stück Arbeit. Der Mitfavorit feierte zum EM-Auftakt in Leipzig ein mühsames 2:1 (0:0) gegen emsige und bissige Tschechen - mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte der soeben eingewechselte Conceicao Ronaldo und Co. erlöst.