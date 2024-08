Post-Olympia-Depression: Was das für Athleten bedeutet

Unter anderem Judoka und Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner litt nach ihrer Goldmedaille von Tokio 2021 an mentalen Problemen. "Für mich war es am Anfang irgendwie schwer zu verstehen, dass man so ein erfoglreiches Jahr hat und dass es dann wie so eine Wesensveränderung in dem Moment ist und dass ich da schon auch drunter gelitten hab", berichtet Wagner.