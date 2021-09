Die Leichtathletik ist laut der Expertenkommission trotz der Enttäuschungen bei Olympia in Tokio unter den 26 deutschen Spitzenverbänden am besten für künftige Erfolge aufgestellt. Dies ist das Ergebnis des am Montag in Berlin vorgestellten Berichts zur sogenannten Potenzialanalyse (Potas). Dabei wurden nur die Sommersportarten untersucht.